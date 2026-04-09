Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unbekannter Täter klaut eine Dose Energydrink aus Keller - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 08.04.2026, 16:25 Uhr, und Donnerstag, dem 09.04.2026, 06:38 Uhr, kam es in der Agnes-Carvalho-Straße in Nordhorn zu einem Einbruch.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und brach anschließend gewaltsam in einen Kellerraum ein. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen lediglich eine Dose Energydrink.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/788550 zu melden.

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