Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Landkreis Emsland/Grafschaft Bentheim - Einladung für Medienvertretende zur Vorstellung der Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik 2025
Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)
Am Freitag, dem 17. April 2026, wird die Polizeiinspektion Emsland / Grafschaft Bentheim die Zahlen der Polizeilichen Kriminal- und Verkehrsunfallstatistik 2025 für beide Landkreise vorstellen. Interessierte Medienvertretende sind eingeladen, sich am 17. April um 09:15 Uhr bei der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Wilhelm-Berning-Straße 8, 49809 Lingen einzufinden. Im Anschluss an die Präsentation, die etwa zwei Stunden dauert, gibt es die Möglichkeit für O-Töne mit den Vertreter-/innen der Polizei. Anmeldungen bis zum 15.04.2025 bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Pressestelle, Tel.: 0591 87-104 oder per E-Mail an: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
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