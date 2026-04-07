Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Meyerwerft-Parkplatz - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Am 4. April 2026, zwischen 06:00 Uhr und 17:05 Uhr, kam es in der Rheiderlandstraße auf dem Parkplatz der Meyerwerft bei Tor 5 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort abgestellten weißen Ford Transit Custom vermutlich beim Ein- oder Ausparken.

Da der Verursacher sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, bittet die Polizei Papenburg Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.

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