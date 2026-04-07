Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht auf Meyerwerft-Parkplatz - Zeugen gesucht
Papenburg (ots)
Am 4. April 2026, zwischen 06:00 Uhr und 17:05 Uhr, kam es in der Rheiderlandstraße auf dem Parkplatz der Meyerwerft bei Tor 5 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort abgestellten weißen Ford Transit Custom vermutlich beim Ein- oder Ausparken.
Da der Verursacher sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, bittet die Polizei Papenburg Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 04961/9260 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
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