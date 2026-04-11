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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Diebstahl von Fahrzeugzubehör - Mehrere Sattelauflieger betroffen

Werlte (ots)

In der Zeit von Mittwoch, den 25.03.2026, 16:00 Uhr, bis Freitag, den 10.04.2026, 13:30 Uhr, kam es auf einer Parkfläche an der Schlosserstraße in Werlte zu einem Diebstahl von Fahrzeugzubehör. Bislang unbekannte Täter entwendeten von insgesamt acht dort abgestellten Sattelaufliegern nahezu sämtliche Seitenmarkierungsbeleuchtungen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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