Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Strücklingen - Rucksack aus Pkw entwendet

In der Zeit von Freitag, 08. Mai 2026, 15:00 Uhr, bis Samstag, 09. Mai 2026, 07:30 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter mittels eines Steines die Fensterscheibe eines Pkw ein. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Strücklingen abgestellt. Anschließend entwendete der Täter einen Rucksack von der Rückbank. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Friesoythe entgegen.

Saterland/Ramsloh - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 09. Mai 2026, gegen 04:10 Uhr, verursachte eine 32-jährige Frau aus Barßel mit ihrem Pkw einen Verkehrsunfall an der Hauptstraße in Ramsloh. Zuvor touchierte sie auf einem Parkplatz ein abgestelltes Fahrzeug und setzte ihre Fahrt in Richtung Scharrel fort. Kurz darauf kam sie nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam in einem Graben zum Stillstand. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,65 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen sowie entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5600 Euro geschätzt.

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