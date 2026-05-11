Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Carport gerät in Brand

Am Sonntag, den 10.05.2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe zu einem Carport-Brand auf dem Gelände einer Firma im Schulweg alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 19:00 Uhr ein Container unterhalb des Carports in Brand. Der Brand weitete sich aus und zog ebenfalls eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft. Mit 50 Einsatzkräfte wurde der Brand unter Kontrolle gebracht. Ein Anwohner, welcher zunächst mit eigenen Mitteln den Brand löschen wollte, wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind nicht bekannt.

Friesoythe - E-Scooter-Fahrer entziehen sich mehrfach einer Kontrolle / Beleidigung gegen Polizeibeamte / Ein Fahrer kann gestoppt werden

Am Sonntag, den 10.05.2026, befuhren im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr drei Jugendliche auf E-Scootern zusammen den Innenstadtbereich von Friesoythe. Aufgrund einer deutlich höheren gefahrenen Geschwindigkeit als die zulässigen 20 km/h wurde eine Streifenwagenbesatzung auf das Trio aufmerksam und beabsichtigte eine Kontrolle. Im genannten Zeitraum entzogen sich die drei Jugendlichen stets einer Kontrolle, verhöhnten dabei die eingesetzten Beamten mit obszönen und beleidigenden Gesten und Worten. Gegen 15:30 Uhr gelang es, einen der drei Fahrer beim Passieren einer Passage zwischen dem Forum und der Willohstraße unter der Anwendung einfacher körperlicher Gewalt an der Weiterfahrt zu hindern. Die zwei weiteren Fahrer flüchteten in unbekannte Richtung. Der 16-jährige Friesoyther führte einen E-Scooter, welcher bauartbedingt in der Lage war, eine Geschwindigkeit von 50 km/h zu erreichen. Der E-Scooter konnte insofern weder eine Betriebszulassung, noch einen Versicherungsnachweis vorweisen. Eine Vielzahl von Passanten nahm diesen Sachverhalt in der belebten Friesoyther Innenstadt zur Kenntnis. Im Ergebnis wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidung. Der Jugendliche wurde im Anschluss seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

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