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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek / Rechterfeld - Gefährliche Körperverletzung / Täter flüchtig

Am Sonntag, den 10.05.2026, erhielt die Polizei gegen 05:15 Uhr die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Rande des Schützenplatzes in Rechterfeld, dortige Dorfstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand griff ein unbekannter Täter einen 38-jährigen Mann aus Dötlingen unvermittelt an, als dieser zusammen mit einem Zeugen und einer Zeugin auf ein Taxi wartete. Nachdem der Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen wurde trat der unbekannte Täter in der Folge weiter auf den am Boden liegenden Dötlinger ein. Die Zeugen gingen dazwischen. Der Täter floh auf einem E-Scooter in Richtung Goldenstedt. Er konnte wie folgt beschrieben werden:

   -	Männlich -	30-35 Jahre -	Kurze blonde Haare -	Sportliche Statur 
-	Blaues Oberteil -	Dunkelblaue Hose -	Bauchtasche

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Visbek - Verkaufsautomat beschädigt / Versuchter Diebstahl

Am Sonntag, den 10.05.2026, in der Zeit von 00:40 Uhr bis 04:20 Uhr versuchte ein unbekannter Täter Gegenstände aus einem Verkaufsautomaten zu entwendeten. Hierzu versuchte er den Automaten gewaltsam zu öffnen. Dies misslang. Zuvor wurde eine Videokamera im Bereich des Verkaufsautomaten beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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