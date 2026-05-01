Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an Fahrzeug - Polizei bittet um Hinweise

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 29.04.2026, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 30.04.2026, 15:30 Uhr, kam es in der Saarpfalzstraße in Zweibrücken zu einer Sachbeschädigung an einem zum Verkauf ausgestellten Fahrzeug eines Autohauses.

Bislang unbekannte Täter beschädigten das Fahrzeug vermutlich mit einer Glasflasche. Vor Ort konnte eine zerbrochene Flasche aufgefunden und sichergestellt werden, die als Tatmittel in Betracht kommt. Am Fahrzeug wurden unter anderem Beschädigungen an der vorderen linken Tür sowie mehrere Dellen festgestellt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pizw

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