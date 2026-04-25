Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person/ Wer hatte rot? Zeugen gesucht!

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Zweibrücken, Fruchtmarktstraße/Kaiserstraße- 25.04.2026, 11:10 Uhr (ots)

Eine leichtverletzte Person und ca. 70.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalles zwischen zwei PKW am Samstagvormittag an der Kreuzung Fruchtmarktstraße/Kaiserstraße in Zweibrücken. Eine 37- jährige Fahrerin einer weißen Mercedes E-Klasse befuhr den Kreuzungsbereich von der Kaiserstraße kommend in Richtung Lützelstraße und eine 56-jährige Fahrerin eines VW Golf von der Fruchtmarktstraße kommend in Fahrtrichtung Bubenhauser Straße. An der durch eine Lichtzeichenanlage geregelten Kreuzung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Fahrerin des VW Golf wurde hierbei leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Unfallgegnerin und die weiteren Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, sodass es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Beide Parteien behaupteten vor Ort bei grüner Lichtzeichenanlage den Kreuzungsbereich befahren zu haben. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden daher gebeten sich bei der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

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