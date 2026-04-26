Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an geparktem Pkw vor Schule - Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am 24.04.2026 kam es im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr vor der Canadaschule in Zweibrücken zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Der Geschädigte hatte seinen grauen Opel Astra dort abgestellt. Bei seiner Rückkehr stellte er fest, dass die Fahrerseite des Fahrzeugs mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|pizw

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