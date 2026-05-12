Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek / Drantum - Einbruch in Werkstatt

In der Zeit von Samstag, den 09.05.2026 (13:00 Uhr) bis Montag, den 11.05.2026 (05:45 Uhr), drangen unbekannte Täter über ein Loch in einer rückwärtigen Hallenwand in eine Werkstatt an der Ecopark-Allee ein. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist derzeit unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Löningen - Holzunterstand beschädigt

Im Zeitraum von Freitag, den 08.05.2026, bis Montag, den 11.05.2026, beschädigten unbekannte Täter einen Zaun sowie den Holzunterstand eines Jugendtreffs an der Meerdorfer Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Montag, den 11.05.2026, überquerte eine 41-jährige Pedelec-Fahrerin aus Löningen gegen 10:25 Uhr die Kreuzstraße, ohne dabei den von links herannahenden PKW eines 66-jährigen Löningers zu beachten. Es kam zum Frontalzusammenstoß, in dessen Verlauf die Löningerin nach aktuellem Ermittlungsstand lediglich leicht verletzt wurde. Sie wurde einem umliegenden Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500,- EUR.

Lastrup - PKW kommt im Wald zum Stehen

Am Montag, den 11.05.2026, befuhr ein 18-jähriger Löninger gegen 07:50 Uhr die Straße Drenkelvehn in Fahrtrichtung Hammel. Im Verlauf kam er in einer Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er durchfuhr im Anschluss diverse Sträucher und kam in einem Wald zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- EUR.

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