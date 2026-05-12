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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diverse Transporter aufgebrochen / Zielrichtung Werkzeug / Zeugenaufruf

Im Zeitraum von Freitag, den 08.05.2026 bis Montag, den 11.05.2026, öffneten unbekannte Täter gewaltsam die Heckklappen von fünf Transportern, welche im Bereich Vechtaer Marsch Zeppelinstraße, Theodor-Heuss-Straße und An der Paulus-Bastei abgestellt waren. Aus dem Fahrzeuginneren wurde jeweils Werkzeuge entwendet, in einem Fall blieb es beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, den 11.05.2026, befuhr eine 21-jährige PKW-Führerin aus Vechta die Straße Vechtaer Marsch und beabsichtigte nach links auf den Bokerner Damm abzubiegen. Hier übersah sie nach aktuellem Ermittlungsstand eine vorfahrtsberechtigte 21-jährige PKW-Führerin aus Dinklage, die in Richtung stadteinwärts fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Verlauf die Dinklagerin leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10000,- EUR.

Lohne - Diebstahl von Fahrzeugteilen

Am Samstag, den 09.05.2026, drangen unbekannte Täter durch das Aufschneiden von Zäunen auf das Grundstück einer Firma am Industriering ein. Gegen 23:20 Uhr brachen sie dort die Motorhauben von vier Zugmaschinen auf und entwendeten diverse Fahrzeugteile, unter anderem Scheinwerfer. Verdächtige Beobachtungen im Hinblick auf Personen oder Fahrzeuge in diesem Zeitraum können der Polizei in Lohne unter 04442/808460 mitgeteilt werden.

Visbek - Verkehrsunfallflucht vor Diskothek

Am Sonntag, den 10.05.2026, in der Zeit von 00:35 Uhr bis 04:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen PKW BMW X4 auf dem Parkplatz einer Diskothek am Visbeker Damm. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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