Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Beute in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Am vergangenen Wochenende rückten Diebe in Sömmerda offenbar mit schwerem Gerät aus. Die Einbrecher durchtrennten zunächst den Zaun eines Firmengeländes in der Ehrhardtstraße. In der weiteren Folge stahlen sie zwei bis drei Tonnen Messingstangen aus einem Container und im Wert von etwa 15.000 Euro. Da die Täter vermutlich zum Abtransport mit einem Transporter oder Anhänger unterwegs gewesen waren, sucht die Polizei nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ehrhardtstraße gesehen haben. Diese wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0008921 an die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100). (SO)

