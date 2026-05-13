POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Räuberischer Diebstahl in Seniorenheim Am Dienstag, den 12.05.2026, betrat ein unbekannter Täter gegen 12:45 Uhr diverse Wohnhäuser eines Seniorenheims an der Rechterfelder Straße und entwendete hier Bargeld und Schmuck. Drei Mitarbeiterinnen des Seniorenheims wurden allerdings auf die Person aufmerksam und wollten diese ansprechen. Zunächst konnte der Mann festgehalten werden. Er ...

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