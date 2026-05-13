Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Cloppenburg/Vechta (ots)
Molbergen - Transporter entwendet
Im Zeitraum von Dienstag, den 12.05.2026 (23:00 Uhr) bis Mittwoch, den 13.05.2026 (06:30 Uhr), entwendeten unbekannte Täter einen weinroten Transporter (Mercedes Benz Sprinter) von einem frei zugänglichen Grundstück an der Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell