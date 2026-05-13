Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Räuberischer Diebstahl in Seniorenheim

Am Dienstag, den 12.05.2026, betrat ein unbekannter Täter gegen 12:45 Uhr diverse Wohnhäuser eines Seniorenheims an der Rechterfelder Straße und entwendete hier Bargeld und Schmuck. Drei Mitarbeiterinnen des Seniorenheims wurden allerdings auf die Person aufmerksam und wollten diese ansprechen. Zunächst konnte der Mann festgehalten werden. Er riss sich jedoch los und flüchtete über die Rechterfelder Straße in Richtung eines Drogeriemarktes und überstieg dort einen Zaun. Im Anschluss setzte er seine Flucht über angrenzende Grundstücke fort. Die Mitarbeiterinnen wurden hierbei nicht verletzt. Die alarmierte Polizei konnte ihn im Rahmen einer Fahndung nicht mehr antreffen. Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden: - Ca. 30-35 Jahre - Ca. 170-175 cm - Normale Körperstatur - Schwarze Kleidung - Dunkle Haare - Auffällig dunkle Augenränder - Eingefallene Augen - Auffällig schiefe Zahnstellung Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Visbek - Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht / Fahrzeug nicht zugelassen

Am Dienstag, den 12.05.2026, verunfallte ein 46-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz gegen 10:30 Uhr mit einem PKW auf einem Feldweg in Erlte.Er und sein Beifahrer (25 J. aus Barver (LK Diepholz) flüchteten zunächst fußläufig vom Unfallort, konnten im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung jedoch angetroffen werden. Bei dem 46-jährigen PKW-Führer konnte eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden (1,24 Promille), was eine Blutprobenentnahme erforderlich machte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der geführte PKW mit einem bereits entwerteten Kennzeichen versehen war, dass Fahrzeug insofern weder zugelassen noch versichert war. Eine Fahrerlaubnis konnte der Fahrzeugführer ebenfalls nicht vorlegen. Im Ergebnis wurden eine Vielzahl von Strafverfahren gegen beide Unfallbeteiligten eingeleitet.

Vechta - Erneut Transporter aufgebrochen

Im Zeitraum von Montag, den 11.05.2026 (16:30 Uhr) bis Dienstag, den12.05.2026 (06:30 Uhr) wurden erneut drei Transporter im Rahmen von Werkzeugdiebstählen aufgebrochen. Die Transporter waren in der Dersastraße, Maximilan-Kolbe-Straße und Waldhornstraße abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Versicherungskennzeichen übermalt

Ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kennzeichenmissbrauchs erwartet ein 17-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Vechta. Dieser wurde am Dienstag, den 12.05.2026, gegen 17:30 Uhr im Bereich der Vechtaer Marsch kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen aus der Vorsaison mit schwarzer Farbe übermalt war, um so den Eindruck eines aktuellen Versicherungsnachweise zu erwecken. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Am Dienstag, den 12.05.2026, befuhr eine 33-jährige PKW-Führerin aus Lohne die Brandstraße in Fahrtrichtung Dinklager Straße. Nach aktuellem Ermittlungsstand hielt die Lohnerin zunächst im Verlauf an einer rot-zeigenden Ampel an, fuhr dann jedoch unvermittelt in die Kreuzung ein. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 71-jährigen Lohnerin, die die Dinklager Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte befuhr. Die Beifahrerin (38 J., Lohne) der 33-jährigen Lohnerin wurde leicht verletzt. Der PKW der 72-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Goldenstedt - Ampel beschädigt / Verursacher flüchtig

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum vor Dienstag, den 12.05.2026, eine Ampelanlage an der Kreuzung Vechtaer Straße / Oststraße und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt unter 04444/9672221 entgegen.

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