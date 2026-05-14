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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland / OT Sedelsberg - Tödlicher Verkehrsunfall

Am Mittwochabend, gegen 21.55 Uhr, kam es auf der Koloniestraße / Danziger Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall, als ein Rollerfahrer (14 Jahre, m, wh. Friesoythe) die Koloniestraße aus der Danziger Straße kommend überqueren wollte.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten Pkw. Der Fahrzeugführer des Pkw (42 Jahre, m, wh. Saterland) stand unter Schock, blieb ansonsten unverletzt. Der Rollerfahrer verstarb noch an der Unfallstelle.

Der Sachschaden wird auf ca. 11.500,- Euro beziffert. Die Koloniestraße (K297) musste bis ca. 04.20 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

PK Friesoythe, Grüner Hof 59, 26169 Friesoythe
Tel.: 04491-93390
Mail: poststelle@pk-friesoythe.polizei.niedersachsen.de
Glandorf, PHK

oder

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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