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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl

In der Zeit zwischen Mittwoch, 13. Mai 2026 17:30 Uhr bis Donnerstag, 14. Mai 2026 15:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Schrottplatzes in der Straße Am Sternbusch und entwendeten mehrere Kupfer-Alu-Kühlaggregate. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 in der Zeit zwischen 16:18 Uhr bis 16:31 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Habelschwerdter Straße und durchwühlten sämtliche Räume. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 gegen 10:42 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann aus Steinfeld mit seinem Pkw die Bahnhofstraße, als er durch Kräfte der Polizei aus Damme kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem stellte sich heraus, dass die Haftpflichtversicherung des Pkw erloschen war. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, die Kennzeichen wurden vor Ort entstempelt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Kraftfahrzeugrennen

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 gegen 19:25 Uhr meldeten Anwohner einen Pkw, welcher bereits mehrfach mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit die Straße Mittelwall befuhr. An dem Pkw sollte sich zudem lediglich ein Kennzeichen befinden. Einsatzkräfte der Polizei Damme stellten den beschriebenen Pkw wenig später fest und beabsichtigten eine Kontrolle durchzuführen. Der 17-Jährige Pkw Fahrer missachtete die Haltesignale und versuchte sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen. Der Pkw konnte wenig später im Landkreis Osnabrück gestoppt werden. Neben dem 17-jährigen Pkw Fahrer aus Bohmte konnte im Pkw ein weiterer Jugendlicher, ebenfalls 17 Jahre und aus Bohmte, angetroffen und kontrolliert werden. Das an dem Pkw angebrachte Pkw war nicht für diesen zugelassen. Die beiden Jugendlichen wurden zunächst zur Dienststelle nach Damme verbracht und wenig später an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurde ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung eingeleitet.

Vechta - Veranstaltung "Tante Mia tanzt" - Friedlicher Verlauf ohne nennenswerte Vorkommnisse

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 fand auf dem Stoppelmarktgelände in Vechta bereits zum neunten Mal das größte Electro-Festival des Nordwestens statt. In der Spitze hielten sich bis zu ca. 22.500 Besuchende auf dem Veranstaltungsgelände auf. Die Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes mussten zu keinem Zeitpunkt nennenswert eingreifen, sodass von einem insgesamt zufriedenstellenden Ablauf gesprochen werden kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i.V. POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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