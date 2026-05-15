Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruch in Wohnmobil

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 in der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Wohnmobil, welches in der Schleusebstraße abgestellt worden war. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten mehrere Geldkassetten. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Brand eines Einfamilienhauses

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 gegen 09:50 Uhr kam es zu einem Brand in einer Küche eines Einfamilienhauses in der Straße Mittelweg, Ortsteil Ramsloh. Der Brand griff bis in den Dachstuhl über. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Toyota Corolla in schwarz mit LER-Ortskennung. Der Pkw war am Straßenrand der Oldenburger Straße, Richtung Friesoythe, abgestellt worden. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 5.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Barßel - 32. Riesenflohmarkt in Barßel / Elisabethfehn

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zieht bezüglich des Riesenflohmarktes in Elisabethfehn am Donnerstag, 14. Mai 2026 ein insgesamt positives Fazit. Zwischen 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr konnten rund 50.000 Besuchende verzeichnet werden. Insgesamt kam es im Verlaufe des Tages an dieser Veranstaltung zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

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