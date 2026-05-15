PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruch in Wohnmobil

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 in der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 22:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein Wohnmobil, welches in der Schleusebstraße abgestellt worden war. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten mehrere Geldkassetten. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Brand eines Einfamilienhauses

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 gegen 09:50 Uhr kam es zu einem Brand in einer Küche eines Einfamilienhauses in der Straße Mittelweg, Ortsteil Ramsloh. Der Brand griff bis in den Dachstuhl über. Der Brand konnte durch die eingesetzten Feuerwehren gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 14. Mai 2026 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Toyota Corolla in schwarz mit LER-Ortskennung. Der Pkw war am Straßenrand der Oldenburger Straße, Richtung Friesoythe, abgestellt worden. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 5.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Barßel - 32. Riesenflohmarkt in Barßel / Elisabethfehn

Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta zieht bezüglich des Riesenflohmarktes in Elisabethfehn am Donnerstag, 14. Mai 2026 ein insgesamt positives Fazit. Zwischen 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr konnten rund 50.000 Besuchende verzeichnet werden. Insgesamt kam es im Verlaufe des Tages an dieser Veranstaltung zu keinen nennenswerten Vorkommnissen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
i.V. POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 15.05.2026 – 11:17

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursachender Fahrradfahrer alkoholisiert / Pkw-flüchtig Am Donnerstag, 14. Mai 2026 gegen 18:41 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Hauptstraße, Fahrtrichtung Varrelbuscher Straße. In Höhe der Gutenbergstraße beabsichtigte er die Hauptstraße zu queren, übersah hierbei jedoch den ...

    mehr
  • 14.05.2026 – 08:14

    POL-CLP: Pressemeldung PK Friesoythe

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Saterland / OT Sedelsberg - Tödlicher Verkehrsunfall Am Mittwochabend, gegen 21.55 Uhr, kam es auf der Koloniestraße / Danziger Straße zu einem tödlichen Verkehrsunfall, als ein Rollerfahrer (14 Jahre, m, wh. Friesoythe) die Koloniestraße aus der Danziger Straße kommend überqueren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten Pkw. Der Fahrzeugführer ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 11:41

    POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Holdorf - Diebstahl von Kupfer-Dachrinnen / Zeugenaufruf Im Zeitraum von Dienstag, den 12.05.2026 (20:30 Uhr) bis Mittwoch, den 13.05.2026 (06:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter ca. 35 Meter kupferne Dachrinnen von einer Remise auf einem Hofgelände, welches an der Gramker Straße gelegen ist. Die Tatörtlichkeit liegt unmittelbar an der Gramker Straße/Handorfer Straße (L851) im Bereich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren