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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 16.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss Am Samstag, 16.05.2026, gegen 02:28 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Vechta mit seinem PKW den Industriering in Dinklage. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis hinsichtlich Betäubungsmittel. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta, Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Freitag, dem 15.05.2026 gegen 11:00 Uhr befuhr eine 56-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta. Bei einer Verkehrskontrolle durch Polizeibeamte konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt,

Bakum, Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag gegen 15:00 Uhr kam es auf der Harmer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau aus Goldenstedt bog von der dortigen Rastanlage auf die Harmer Straße ein und übersah dabei einen Kleintransporter. Bei dem Verkehrsunfall wird ein Kind, dass sich im Pkw befand, leicht verletzt.

Vechta, Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen Am Freitag gegen 18:00 Uhr kam es auf der Straße Klingenhagen in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Ein 38-jähriger Mann aus Vechta bog mit seinem Pkw vom Bremer Tor in den Klingenhagen ein und übersieht dabei einen E-Scooter, der in Richtung Große Straße fuhr. Bei dem Zusammenstoß werden die 17-jährige Fahrerin des E-Scooters und deren 18-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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