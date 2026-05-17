PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 17.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.05.2026, gegen 18:00 Uhr, beobachteten Zeugen in der Haupstraße in 49424 Goldenstedt auf einem Parkplatz einen Verkehrsunfall. Der männliche Unfallverursacher touchierte mit seinem PKW (brauner VW) einen abgeparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallverursacher konnte im Nachgang an einer Anschrift angetroffen werden. Bei diesem konnte Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Zudem ist der Unfallverursacher nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Goldenstedt - Vollbrand eines leerstehenden Einfamilienhauses

Am 17.05.2026, 04:43 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle Vechta durch einen Verkehrsteilnehmer ein Brand eines Einfamilienhauses in 49424 Goldenstedt, Arkeburger Straße, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Im Rahmen des ersten Löschangriffs wurde festgestellt, dass das betroffene Einfamilienhaus seit etwa zwei Jahren unbewohnt ist. Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Das brandbetroffene Wohnhaus brannte jedoch bis auf die Grundmauern nieder. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Brandschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Vechta
i.A. Daniel, PHK
Bahnhofstraße 9
49377 Vechta
Te. 04441-9430

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 11:30

    POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Nötigung und Bedrohung eines minderjährigen Jungen Am Freitag, 08.05.2026, gegen 13:30 Uhr, hielt ein bislang unbekannter Täter einen minderjährigen Jungen aus Cloppenburg davon ab, nach Haus zu gehen und nötigte diesen, hinter eine Schule in der Leharstraße zu gehen. Hier drohte er ihm mit mehreren Jungen Schläge an. Als eine erwachsene Person an der Situation vorbeiging, ...

    mehr
  • 16.05.2026 – 10:10

    POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 16.05.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss Am Samstag, 16.05.2026, gegen 02:28 Uhr, befuhr ein 22-jähriger aus Vechta mit seinem PKW den Industriering in Dinklage. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren