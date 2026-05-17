Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 17.05.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Gefährdung des Straßenverkehrs mit anschließender Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 16.05.2026, gegen 18:00 Uhr, beobachteten Zeugen in der Haupstraße in 49424 Goldenstedt auf einem Parkplatz einen Verkehrsunfall. Der männliche Unfallverursacher touchierte mit seinem PKW (brauner VW) einen abgeparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Unfallverursacher konnte im Nachgang an einer Anschrift angetroffen werden. Bei diesem konnte Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt. Zudem ist der Unfallverursacher nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis.

Goldenstedt - Vollbrand eines leerstehenden Einfamilienhauses

Am 17.05.2026, 04:43 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle Vechta durch einen Verkehrsteilnehmer ein Brand eines Einfamilienhauses in 49424 Goldenstedt, Arkeburger Straße, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Im Rahmen des ersten Löschangriffs wurde festgestellt, dass das betroffene Einfamilienhaus seit etwa zwei Jahren unbewohnt ist. Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern. Das brandbetroffene Wohnhaus brannte jedoch bis auf die Grundmauern nieder. Die Ursache des Brandes ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Brandschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt.

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