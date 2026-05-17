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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Verkehrsunfall mit Pedelec

Am Samstagabend, gegen 18.10 Uh, kam es auf dem Lerchendamm in Barßel zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person, als ein freilaufender Hund vor das Vorderrad der Pedelec-Fahrerin (w.76 Jahre, wh. Barßel) lief und diese dadurch stürzte.

Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Hundehalter erschienen vor Ort zur Sachverhaltsklärung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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