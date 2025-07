Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Ertappter Rollerdieb wurde per Haftbefehl gesucht

Völklingen-Geislautern (ots)

In der Nacht zum heutigen Sonntag kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Völklingen in Völklingen-Geislautern in der Ludweilerstraße einen 26-jährigen Mann, welcher einen Motorroller neben sich her schob. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann den Roller zuvor gestohlen hatte. Zudem ergab eine Überprüfung der Person, dass sie auf Grund eines Haftbefehles gesucht wird. Sodann wurde der Mann von den einschreitenden Polizeibeamten verhaftet und in eine Zelle bei der Polizeiinspektion Völklingen verbracht. Am heutigen Morgen wurde er zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt Ottweiler transportiert. Dem glücklichen Eigentümer des Rollers konnte dieser am heutigen Sonntag wieder ausgehändigt werden.

