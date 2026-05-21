Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Falschgeld in Cafeteria festgestellt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

In der Cafeteria einer Klinik in Bad Berka wurde am Mittwochmittag ein gefälschter 20-Euro-Schein festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen bestellte eine bislang unbekannte Frau an der Essensausgabe ein belegtes Brötchen sowie einen Kaffee im Gesamtwert von rund fünf Euro und bezahlte mit dem mutmaßlichen Falschgeldschein. Erst nachdem bereits Wechselgeld herausgegeben worden war, bemerkte ein Mitarbeiter die Fälschung. Der Versuch, die Frau noch im Klinikbereich anzutreffen, blieb erfolglos. Sie entfernte sich unerkannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld aufgenommen.

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