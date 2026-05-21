LPI-J: Unbekannter beschädigt Sicherheitsabsperrung im Ilmpark

Saale-Holzland (ots) - Mit einem eher ungewöhnlichen tierischen Einsatz hatte es die Polizei am Mittwochnachmittag in Eisenberg zu tun. Ein Rehbock war auf das Gelände eines Umspannwerkes gelangt und saß dort hinter einem zwei Meter hohen Zaun fest. Als die Beamten dem Tier helfen wollten, zeigte sich der Rehbock allerdings wenig kooperativ: In Panik nahm er Anlauf, setzte zum Sprung an und überwand, sehr zur Verwunderung der Beamten, den Zaun mühelos. Ein Ausweichen ...

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