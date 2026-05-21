LPI-J: Unbekannter beschädigt Sicherheitsabsperrung im Ilmpark
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Ein Mitarbeiter der Klassik Stiftung informierte am Mittwochmittag die Polizei über eine männliche Person, die sich unberechtigt in einem abgesperrten Bereich des Ilmparks in Weimar aufhielt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Absperrung durch den bislang unbekannten Mann beschädigt beziehungsweise aus ihrer Verankerung gerissen. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte sich die Person in Richtung Belvederer Allee und konnte durch Mitarbeiter der Stiftung nicht weiter verfolgt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.
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