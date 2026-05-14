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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG - 0119091/2026) Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden.

Altenburg (ots)

Mittwochabend um 22:15 Uhr ereignete sich auf der L1355 bei der Auffahrt zur B7 (Ortsumfahrung Altenburg) ein Verkehrsunfall. Die 53 - jährige Fahrzeugführerin eines Ford S-Max befuhr die L1355 von Gerstenberg kommend und wollte auf die B7 in Richtung Altenburg auffahren und links abbiegen. Während des Abbiegevorganges übersah sie den entgegenkommenden 47 - jährigen VW Passat Fahrer und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Infolge der Kollision verletzten sich beide Fahrzeugführer und mussten ärztlich behandelt werden. Die Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und aller Wahrscheinlichkeit nach als "wirtschaftlicher Totalschaden" anzusehen sind. (AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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