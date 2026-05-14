Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG - 0119149/2026) - eskalierender Streit mit anschließender Trunkenheitsfahrt

Altenburg (ots)

Anlässlich einer Geburtstagsfeier in der Schmöllner Weststraße trafen zwei Männer aufeinander und gerieten in Streit.

Während des Streites am 14.05.2026 gegen 02:30 Uhr, wobei ein 43 - jähriger einen 20 - jährigen beleidigte, hatte auch dieser mit 2,26 Promille alkoholisiert sich nicht unter Kontrolle und schlug dem Aggressor ins Gesicht.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wegen Beleidigung sowie Körperverletzung wurden die beiden Streithähne getrennt.

Nur kurze Zeit später fiel in der Robert-Koch-Straße einer der Beiden erneut auf. Dieser, welcher bereits bei der Beleidigung auffiel und 2,43 Promille gepustet hatte, war um 03:05 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs und wies deutliche fahrbedingte Ausfallerscheinungen auf. Bei diesem wurde eine Blutprobenentnahme zwecks Fahrtüchtigkeitsfeststellung durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt eingeleitet. (AG)

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