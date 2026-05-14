PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG - 0119149/2026) - eskalierender Streit mit anschließender Trunkenheitsfahrt

Altenburg (ots)

Anlässlich einer Geburtstagsfeier in der Schmöllner Weststraße trafen zwei Männer aufeinander und gerieten in Streit.

Während des Streites am 14.05.2026 gegen 02:30 Uhr, wobei ein 43 - jähriger einen 20 - jährigen beleidigte, hatte auch dieser mit 2,26 Promille alkoholisiert sich nicht unter Kontrolle und schlug dem Aggressor ins Gesicht.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wegen Beleidigung sowie Körperverletzung wurden die beiden Streithähne getrennt.

Nur kurze Zeit später fiel in der Robert-Koch-Straße einer der Beiden erneut auf. Dieser, welcher bereits bei der Beleidigung auffiel und 2,43 Promille gepustet hatte, war um 03:05 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs und wies deutliche fahrbedingte Ausfallerscheinungen auf. Bei diesem wurde eine Blutprobenentnahme zwecks Fahrtüchtigkeitsfeststellung durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt eingeleitet. (AG)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 09:02

    LPI-G: (LK ABG) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht (0117932/2026)

    Altenburg (ots) - Windischleuba. Am 12.05.2026 gegen 19:30 Uhr befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW Skoda die B7 aus Richtung Eschefeld (Sachsen) kommend in Fahrtrichtung Windischleuba. Kurz vor dem Abzweig Pähnitz überholte ein bislang unbekannter roter PKW ein vorausfahrendes Fahrzeug im Gegenverkehr. Nur durch das schnelle Reagieren der Geschädigten sowie des ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 08:54

    LPI-G: (G) Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen (0114921/2026)

    Gera (ots) - Am 09.05.2026 um 05:55 Uhr ereignete sich auf der Zubringerstraße der L1079 zur Bundesstraße 2, Anschlussstelle Gera-Cretzschwitz, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Die Geschädigte wollte, von der L 1079 kommend, auf der Bundesstraße 2 weiter in Richtung Zeitz fahren, als ihr ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 08:31

    LPI-G: (G) Mann mit gefälschten Dokumenten gestellt (0117776/2026)

    Gera (ots) - Gera: Polizeibeamte stellten am Dienstagmittag (12.05.2026) in der Siemensstraße einen 30-jährigen Mann nach kurzer Nacheile. Dieser war zuvor beim Erblicken der Einsatzkräfte aus einer Tankstelle geflüchtet. Bei der Kontrolle fanden die Beamten einen gefälschten österreichischen Reisepass. Wie sich herausstellte, hatte der Beniner kurz zuvor versucht, mit einem ebenfalls gefälschten Abholschein ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren