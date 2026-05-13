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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen (0114921/2026)

Gera (ots)

Am 09.05.2026 um 05:55 Uhr ereignete sich auf der Zubringerstraße der L1079 zur Bundesstraße 2, Anschlussstelle Gera-Cretzschwitz, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

Die Geschädigte wollte, von der L 1079 kommend, auf der Bundesstraße 2 weiter in Richtung Zeitz fahren, als ihr etwa 100 Meter nach Verlassen des Kreisverkehrs auf ihrer Fahrspur ein junger Mann in einem grauen Volkswagen Kleinwagen mit augenscheinlich unangepasster Geschwindigkeit entgegengekam. In der weiteren Folge wurde dieser aus der Kurve getragen und touchierte mit seiner linken Fahrzeugseite die gesamte linke Fahrzeugseite der Geschädigten. Dabei wurde der Pkw der Geschädigten gedreht und das Fahrzeug blieb nicht mehr fahrbereit liegen.

Von dem Verursacherfahrzeug wurde der linke Außenspiegel abgerissen. So konnte die Polizei nachvollziehen, dass es sich um einen grauen Pkw VW Lupo oder Golf der Baujahre 1997 bis 2004 handeln muss.

Augenzeugen des Unfalls oder Zeugen, denen ein grauer Pkw VW Kleinwagen mit Unfallschaden auf der linken Fahrzeugseite bzw. fehlendem linken Außenspiegel aufgefallen ist oder die sonstig Erkenntnisse und Hinweise zur Ermittlung des Unfallverursachers machen können, bittet die Polizei Gera dringend sich telefonisch unter 0365 829-0 oder per E-Mail an id-ed.lpig@polizei.thueringen.de zu melden. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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