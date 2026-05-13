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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Mann mit gefälschten Dokumenten gestellt (0117776/2026)

Gera (ots)

Gera: Polizeibeamte stellten am Dienstagmittag (12.05.2026) in der Siemensstraße einen 30-jährigen Mann nach kurzer Nacheile. Dieser war zuvor beim Erblicken der Einsatzkräfte aus einer Tankstelle geflüchtet. Bei der Kontrolle fanden die Beamten einen gefälschten österreichischen Reisepass. Wie sich herausstellte, hatte der Beniner kurz zuvor versucht, mit einem ebenfalls gefälschten Abholschein ein Paket aus dem dortigen Paketshop zu erlangen. Die angebliche Empfängerin gab an, keine Bestellung vorgenommen zu haben. In dem Paket befanden sich drei Paar hochpreisige Schuhe. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung und Betruges. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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