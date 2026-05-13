LPI-G: (G) Brand in Autowaschanlage - Technischer Defekt ursächlich (0116832/2026)
Gera (ots)
Gera. Nach dem Brand in einer Autowaschanlage in der Straße "An der Beerweinschänke" am Montagnachmittag (11.05.2026) konnten Brandursachenermittler die Brandausbruchsstelle im Mittelteil der Anlage lokalisieren. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zunächst zum Brand eines Hochdruckreinigers. Das Feuer breitete sich anschließend innerhalb der Waschanlage aus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (DL)
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