PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Seniorin durch Schockanruf betrogen (0117857/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Opfer eines sogenannten Schockanrufes wurde am Dienstagnachmittag (12.05.2026) eine 93-jährige Frau aus Altenburg. Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Angehörige sowie Staatsanwalt aus und täuschten einen tödlichen Verkehrsunfall vor. Zur Abwendung einer angeblichen Haftstrafe wurde die Zahlung einer Kaution gefordert. Da die Geschädigte über kein Bargeld verfügte, übergab sie gegen 15:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift eine Sammlung von Gold- und Silbermünzen im Wert von rund 20.000 Euro an einen unbekannten Abholer. Nach einem Gespräch mit einem Bekannten über den Sachverhalt, kam ein Betrugsverdacht auf und sie informierte die Polizei. Die hat eine Anzeige aufgenommen und warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Polizei und Staatsanwaltschaft in Deutschland erheben keine Kaution zur Abwendung einer Untersuchungshaft. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 08:15

    LPI-G: (G) Brand in Autowaschanlage - Technischer Defekt ursächlich (0116832/2026)

    Gera (ots) - Gera. Nach dem Brand in einer Autowaschanlage in der Straße "An der Beerweinschänke" am Montagnachmittag (11.05.2026) konnten Brandursachenermittler die Brandausbruchsstelle im Mittelteil der Anlage lokalisieren. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein technischer Defekt zunächst zum Brand eines Hochdruckreinigers. Das Feuer breitete sich ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 09:09

    LPI-G: (G) Wahlplakat beschädigt und Mitarbeiter beleidigt (0116243/2026)

    Gera (ots) - Gera. Ein 40-jähriger Mann beschädigte am Montagvormittag (11.05.2026) gegen 10:15 Uhr ein Wahlplakat vor einem Wahlkreisbüro in der Heinrichstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Tatverdächtige gegen das aufgestellte Plakat, wodurch der Alurahmen beschädigt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann zudem einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren