Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Seniorin durch Schockanruf betrogen (0117857/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Opfer eines sogenannten Schockanrufes wurde am Dienstagnachmittag (12.05.2026) eine 93-jährige Frau aus Altenburg. Unbekannte Täter gaben sich am Telefon als Angehörige sowie Staatsanwalt aus und täuschten einen tödlichen Verkehrsunfall vor. Zur Abwendung einer angeblichen Haftstrafe wurde die Zahlung einer Kaution gefordert. Da die Geschädigte über kein Bargeld verfügte, übergab sie gegen 15:30 Uhr an ihrer Wohnanschrift eine Sammlung von Gold- und Silbermünzen im Wert von rund 20.000 Euro an einen unbekannten Abholer. Nach einem Gespräch mit einem Bekannten über den Sachverhalt, kam ein Betrugsverdacht auf und sie informierte die Polizei. Die hat eine Anzeige aufgenommen und warnt erneut eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Polizei und Staatsanwaltschaft in Deutschland erheben keine Kaution zur Abwendung einer Untersuchungshaft. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell