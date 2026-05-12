LPI-G: (G) Wahlplakat beschädigt und Mitarbeiter beleidigt (0116243/2026)
Gera (ots)
Gera. Ein 40-jähriger Mann beschädigte am Montagvormittag (11.05.2026) gegen 10:15 Uhr ein Wahlplakat vor einem Wahlkreisbüro in der Heinrichstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der Tatverdächtige gegen das aufgestellte Plakat, wodurch der Alurahmen beschädigt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann zudem einen 41-jährigen Mitarbeiter. Gegen den Tatverdächtigen wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (DL)
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