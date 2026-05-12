LPI-G: (LK ABG) Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall (0116016/2026)
Altenburg (ots)
Altenburg. Am Montagmorgen (11.05.2026) ereignete sich gegen 06:50 Uhr auf der Geraer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer beabsichtigte stadtauswärts nach links abzubiegen und kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden VW. Beide Fahrzeugführer, der 24-Jährige sowie der 58-jährige Fahrer des VW, wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro. Die Polizei Altenburger Land ermittelt zum genauen Unfallhergang. (DL)
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