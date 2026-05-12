Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Unbekannte beschädigen Lkw-Plane (0116069/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Im Zeitraum vom 07.05.2026 bis zum 11.05.2026 beschädigten bislang unbekannte Täter die Plane eines in der Friedrich-Ebert-Straße abgestellten LKW-Aufliegers. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Plane mit einem unbekannten Schneidwerkzeug aufgeschlitzt. Aus dem Inneren des Aufliegers wurde nichts entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro. Die Polizei geht derzeit von einem versuchten besonders schweren Diebstahl aus und hat Ermittlungen eingeleitet. (DL)

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