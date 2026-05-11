Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Diebstahl und Sachbeschädigung - die Polizei bittet um Mithilfe (0116280/2026)

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Greiz (ots)

Weida. Am vergangenen Wochenende im Zeitraum vom 10.05.2026 bis 11.05.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter aus freizugänglichen Lagerhallen im Schlossmühlenweg einen Kanister mit mehreren Litern violetter Färbeflüssigkeit. Nach bisherigen Erkenntnissen verteilten die Unbekannten diese vollständig unweit der Lagerhallen auf der Straße und einem angrenzenden Parkplatz. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden. (SR)

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