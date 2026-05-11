Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Polizei sucht Zeugen (0102003/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am Freitag, den 25.04.2026, kam es gegen 16:26 Uhr im Kreuzungsbereich Feldstraße / Zschernitzscher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw BMW mit Anhänger und einem Fahrradfahrer.

Dabei wurde der 87-jährige Fahrradfahrer schwer verletzt.

Die Polizei Altenburger Land hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Insbesondere werden Personen gesucht, die Hinweise dazu geben können, aus welcher Richtung der Fahrradfahrer kam.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03447 471-0 zu melden. (DL)

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