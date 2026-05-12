Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brand in Waschanlage - zwei Personen leicht verletzt (0116832/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Montagnachmittag (11.05.2026) kam es gegen 15:58 Uhr in einer Waschanlage einer Handelsgesellschaft in der Straße "An der Beerweinschänke" zu einem Brandgeschehen. Aus noch ungeklärter Ursache brach in der Waschstraße während der laufenden Betriebszeit Feuer aus, das auf das gesamte Gebäude übergriff. Personen konnten den Gefahrenbereich rechtzeitig verlassen. Zwei Personen erlitten bei Löschversuchen leichte Rauchgasvergiftungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird derzeit auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei. (DL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell