LPI-G: (G) Papiertonne in Brand gesetzt (0115450/2026)

Greiz (ots) - Pahren. Während der Veranstaltung "MDR Frühlingserwachen 2026" kam es am Samstagabend (09.05.2026) zu einem unerlaubten Drohnenflug über dem Veranstaltungsgelände mit gut 2.000 Besuchern. Ein 38-jähriger Mann ließ seine private Drohne trotz mehrfacher Hinweise auf das bestehende Flugverbot über dem Dorfplatz aufsteigen. Dabei kam es beinahe zu ...

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