LPI-G: (G) Papiertonne in Brand gesetzt (0115450/2026)
Gera (ots)
Gera. Unbekannte setzten am frühen Sonntagmorgen (09.05.2026) in der Bieblacher Straße/Ecke Erich-Weinert-Straße eine Papiermülltonne in Brand. Die 1.100-Liter-Tonne wurde durch das Feuer vollständig beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)
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