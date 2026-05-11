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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Papiertonne in Brand gesetzt (0115450/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte setzten am frühen Sonntagmorgen (09.05.2026) in der Bieblacher Straße/Ecke Erich-Weinert-Straße eine Papiermülltonne in Brand. Die 1.100-Liter-Tonne wurde durch das Feuer vollständig beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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