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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Drei Fahrräder aus Tiefgarage entwendet (0115654/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. In der Lohsenstraße verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 09.05.2026 und 10.05.2026 gewaltsam Zutritt zu einer Tiefgarage. Hierzu wurde ein Fenstergitter mittels Hebelwerkzeug beschädigt. Anschließend entwendeten die Täter drei Fahrräder, darunter zwei hochwertige E-Bikes. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei Altenburger Land ermittelt. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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