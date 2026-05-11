LPI-G: (LK ABG) Drei Fahrräder aus Tiefgarage entwendet (0115654/2026)
Altenburg (ots)
Schmölln. In der Lohsenstraße verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 09.05.2026 und 10.05.2026 gewaltsam Zutritt zu einer Tiefgarage. Hierzu wurde ein Fenstergitter mittels Hebelwerkzeug beschädigt. Anschließend entwendeten die Täter drei Fahrräder, darunter zwei hochwertige E-Bikes. Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf insgesamt rund 10.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei Altenburger Land ermittelt. (DL)
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