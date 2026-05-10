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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Wettstreit endet mit blutiger Nase (0115455/2026)

Altenburg (ots)

Im Rahmen der Altenburger Kneiptour veranstalteten 2 junge Männer in der Kronengasse ein Wetttrinken. Als einer der Teilnehmer sich unterlegen sah, verpasste dieser seinem 21-jährigem Kontrahenten einen Kopfstoß. Der Verletzte verließ daraufhin mit blutender Nase die Örtlichkeit und alarmierte von zu Hause die Polizei. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden durch die Beamten aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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