LPI-G: (LK ABG) Wettstreit endet mit blutiger Nase (0115455/2026)
Altenburg (ots)
Im Rahmen der Altenburger Kneiptour veranstalteten 2 junge Männer in der Kronengasse ein Wetttrinken. Als einer der Teilnehmer sich unterlegen sah, verpasste dieser seinem 21-jährigem Kontrahenten einen Kopfstoß. Der Verletzte verließ daraufhin mit blutender Nase die Örtlichkeit und alarmierte von zu Hause die Polizei. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung wurden durch die Beamten aufgenommen.
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