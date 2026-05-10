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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Hilfeleistung

Altenburg (ots)

Am Samstagmorgen wurde der Polizeiinspektion Altenburger Land eine ältere männliche Person gemeldet, welche lediglich mit Schlafanzug bekleidet und barfuß in der Käthe-Kollwitz-Str. unterwegs sei. Folglich konnte der 80- jährige Mann durch die eingesetzten Polizeikräfte angetroffen werden. Hierbei wurde schnell ein medizinisches Problem ausgeschlossen. Der Mann war wohlauf und es stellte sich, auch zu seiner Verwunderung heraus, dass dieser schlafgewandelt war. Er wurde kurz darauf an seiner Wohnanschrift von seiner ebenfalls verblüfften Ehefrau wieder in die Arme geschlossen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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