Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Dreiste Diebe (0114409/2026)

Langenleuba-Niederhain (ots)

Gegen Mitternacht zum Samstag hängten bisher unbekannte Täter in der Kleinen Seite einen aufgestellten Zigarettenautomaten an einen Traktor der Marke John Deere und zogen diesen samt Pfeiler und Betonsockel aus dem Erdreich. Anschließend flüchteten diese über die Ortsverbindungsstraße in Richtung Beiern auf ein angrenzendes Rapsfeld. Hier öffneten sie den Automaten gewaltsam und entwendeten Zigaretten und Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Durch die Täter wurde ein Sachschaden am Automaten im mittleren vierstelligen Eurobereich verursacht, der Flurschaden wird mit einer höheren dreistelligen Summe beziffert. Teile der Tat konnten durch die eingesetzten Polizeikräfte anhand gesicherter Videosequenzen nachvollzogen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an und wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Gera übernommen. Hinweise zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0114409/2026 nimmt diese unter der Telefonnummer 0365/82341465 entgegen.

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