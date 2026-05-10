PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Hinweisgeber nach Verkehrsunfallflucht gesucht (0114921/2026)

Gera (ots)

Am 09.05.2026 gegen 05:55 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 1079, zwischen Dorna und Zschippach, an der Auffahrt zur B2 ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der Unfallverursacher soll dabei mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr gekommen sein und mit dem PKW einer 58-Jährigen kollidiert sein, welche glücklicherweise unverletzt blieb. Danach entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Durch zurückgelassene Trümmerteile des Verursacherfahrzeugs wird vermutet, dass es sich um einen grauen VW Golf/Polo älteren Baujahrs handeln muss. Beim Fahrer soll es sich um eine männliche Person im Alter von etwa 20 Jahren gehandelt haben. Die Geraer Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen PKW geben können.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.05.2026 – 08:12

    LPI-G: (LK GRZ) Unbekannte randalieren in Meilitz (0114997/2026)

    Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. In der Nacht von Freitag den 08.05.2026 auf Samstag den 09.05.2026 rissen bislang unbekannte Täter das Ortseingangsschild des Ortsteils Meilitz aus der Verankerung und beschädigten dieses dabei. Weiterhin nahmen der oder die Täter in der Nähe des Ortsschildes weit über 20 Leitpfosten aus ihrer Verankerung und verteilten diese ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 08:11

    LPI-G: (LK GRZ) Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Zeulenroda (0114563/2026)

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom Donnerstag den 07.05. auf den Freitag, den 08.05.2026 brachen bisweilen unbekannte Täter mehrere junge Bäume der Stadt Zeulenroda-Triebes ab, welche neben der Fahrbahn der Triebeses Straße in der Ortslage Zeulenroda gepflanzt wurde. Durch einen Mitarbeiter der Stadt Zeulenroda-Triebes wurde der entstandene ...

    mehr
  • 10.05.2026 – 08:10

    LPI-G: (LK GRZ) Ermittlungserfolg nach begangener Sachbeschädigung (0114886/2026)

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Freitag den 08.05.2026 erhielt die Polizeiinspektion Greiz die Mitteilung, dass unbekannte Täter Feuerwerkskörper gegen eine Hauswand in der Goethestraße in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf warfen und diese damit, nicht unerheblich beschädigten. Durch Polizeibeamte der PI Greiz wurde vor Ort die Tatortarbeit und eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren