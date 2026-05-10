Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Hinweisgeber nach Verkehrsunfallflucht gesucht (0114921/2026)

Gera (ots)

Am 09.05.2026 gegen 05:55 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 1079, zwischen Dorna und Zschippach, an der Auffahrt zur B2 ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Der Unfallverursacher soll dabei mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr gekommen sein und mit dem PKW einer 58-Jährigen kollidiert sein, welche glücklicherweise unverletzt blieb. Danach entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Durch zurückgelassene Trümmerteile des Verursacherfahrzeugs wird vermutet, dass es sich um einen grauen VW Golf/Polo älteren Baujahrs handeln muss. Beim Fahrer soll es sich um eine männliche Person im Alter von etwa 20 Jahren gehandelt haben. Die Geraer Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen PKW geben können.

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