Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Zeulenroda (0114563/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Nacht vom Donnerstag den 07.05. auf den Freitag, den 08.05.2026 brachen bisweilen unbekannte Täter mehrere junge Bäume der Stadt Zeulenroda-Triebes ab, welche neben der Fahrbahn der Triebeses Straße in der Ortslage Zeulenroda gepflanzt wurde. Durch einen Mitarbeiter der Stadt Zeulenroda-Triebes wurde der entstandene Sachschaden auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Da derzeit noch kein Beschuldigter bekannt ist, bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter der Tel.: 03661 6210 unter Angabe der Bezugsnummer 0114563/2026 entgegengenommen werden. <MS>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell