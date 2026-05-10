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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Unbekannte randalieren in Meilitz (0114997/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. In der Nacht von Freitag den 08.05.2026 auf Samstag den 09.05.2026 rissen bislang unbekannte Täter das Ortseingangsschild des Ortsteils Meilitz aus der Verankerung und beschädigten dieses dabei. Weiterhin nahmen der oder die Täter in der Nähe des Ortsschildes weit über 20 Leitpfosten aus ihrer Verankerung und verteilten diese teils auf der angrenzenden Wiese und zum Teil auch auf der Fahrbahn, wodurch es hätte zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kommen können. Glücklicherweise konnten diese Hindernisse am Samstagmorgen durch die Polizeibeamten und einen Mitarbeiter des Straßenbaulastträgers entfernt und wieder an ihren ursprünglichen Standort gebracht werden, bevor es zu einem Verkehrsunfall kam. In dieser Nacht fand in Berga-Wünschendorf eine Feierlichkeit, zum Maibaumstellen statt. Ob diesbezüglich ein Zusammenhang mit den dortigen Teilnehmern besteht ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, die speziell die Tatzeit eingrenzen und eine mögliche Täterbeschreibung liefern können. Diese werden unter der Tel 03661 6210 unter Angabe der Bezugsnummer 0114997/2026 entgegengenommen. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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