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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Trunkenheitsfahrt in Zeulenroda gestoppt (0114846/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Freitagabend, den 08.05.2026 konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 23:50 Uhr einen auffällig fahrenden Radfahrer in der Alleestraße in Zeulenroda-Triebes feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle viel schnell auf, dass der Radfahrer erheblich alkoholisiert war. Diese Wahrnehmung bestätigte sich durch eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle, welche einen Wert von 2,56 Promille ergab. Aufgrund des Vorwertes des 26-Jährigen Fahrradfahrers wurde diesem die Weiterfahrt untersagt, eine beweissichernde Blutentnahme durchgeführt und gegen diesen ein Strafverfahren eingeleitet. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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