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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Drei Leichtverletzte nach Auffahrunfall (0113473/2026)

Gera (ots)

Gera. Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen kam es am Donnerstagmittag (07.05.2026) im Bereich Siemensstraße / Leibnizstraße. Ein 91-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda bemerkte zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw Opel aufgrund einer roten Ampel bremsen musste, und fuhr auf das Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurden der 91-Jährige sowie der 20-jährige Opel-Fahrer und dessen 21-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Alle drei Personen kamen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Gera hat die Unfallermittlungen aufgenommen. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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