LPI-G: (LK ABG) Urkundenfälschung festgestellt (0113116/2026)

Gera (ots) - Gera. Die seit dem 07.05.2026 öffentlich gesuchte vermisste Person aus Gera konnte aufgefunden werden. Der 58-Jährige wurde angetroffen und befindet sich in Sicherheit. Die Landespolizeiinspektion Gera bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Fahndung. Es wird gebeten, im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte personenbezogene Daten und Lichtbilder des ...

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