LPI-G: (LK ABG) Urkundenfälschung festgestellt (0113116/2026)
Altenburg (ots)
Gößnitz. Während der Streifentätigkeit stellten Polizeibeamte am Donnerstagvormittag (07.05.2026) in der Zwickauer Straße einen Pkw Dodge Ram fest, an welchem Kennzeichen angebracht waren, die zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Gegen den 46-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. (DL)
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