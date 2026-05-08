Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Vermisster Mann aus der Weißen Elster gerettet

Greiz (ots)

Greiz. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten am Donnerstagmorgen (07.05.2026) zur Rettung eines vermissten 73-jährigen Mannes. Der demenzkranke Senior, welcher auf Medikamente angewiesen ist, war zuvor von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet worden. Nach einem Bürgerhinweis entdeckten Polizeibeamte den Mann in der Weißen Elster treibend, wo er sich an einem Ast festhielt. Gemeinsam mit Kameraden der Feuerwehr begaben sich die Einsatzkräfte ins Wasser und retteten den durch Unterkühlung schwer verletzten Mann. Anschließend wurde er mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer des Einsatzes musste der Zugverkehr einer nahegelegenen Bahntrasse kurzzeitig gesperrt werden. (DL)

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