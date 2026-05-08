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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Vermisstenfahndung aufgehoben (0116922/2026)

Gera (ots)

Gera. Die seit dem 07.05.2026 öffentlich gesuchte vermisste Person aus Gera konnte aufgefunden werden. Der 58-Jährige wurde angetroffen und befindet sich in Sicherheit.

Die Landespolizeiinspektion Gera bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Fahndung.

Es wird gebeten, im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte personenbezogene Daten und Lichtbilder des Betroffenen nicht weiter zu verbreiten beziehungsweise diese aus entsprechenden Veröffentlichungen zu entfernen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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