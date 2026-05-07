Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Vermisstenfahndung aufgehoben (0117384/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Die seit dem 07.05.2026 öffentlich gesuchte vermisste Person aus Greiz konnte aufgefunden werden. Der 73-Jährige wurde angetroffen und befindet sich nach derzeitigen Erkenntnissen in Sicherheit.

Die Landespolizeiinspektion Gera bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Fahndung.

Es wird gebeten, im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte personenbezogene Daten und Lichtbilder des Betroffenen nicht weiter zu verbreiten beziehungsweise diese aus entsprechenden Veröffentlichungen zu entfernen. (SR)

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